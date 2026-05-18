Il governo locale del Congo ha annunciato l’apertura di tre nuovi centri dedicati al trattamento dell’Ebola nella provincia orientale dell’Ituri. La decisione arriva in risposta a un’epidemia causata da un raro ceppo del virus, per il quale non esistono vaccini o terapie approvate. I funzionari sanitari internazionali hanno evidenziato un aumento del rischio di diffusione del virus nelle aree circostanti, portando così all’installazione di strutture specifiche per contenere il contagio.

Il Congo aprirà tre centri per il trattamento dell’Ebola nella provincia orientale dell’Ituri dopo l’epidemia di un raro ceppo del virus che non ha vaccini o trattamenti approvati, poiché i funzionari sanitari internazionali hanno avvertito di un crescente rischio di diffusione regionale. Domenica l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia un’emergenza sanitaria globale. Il cluster sanitario del Congo ha segnalato più di 390 casi sospetti e 105 decessi a partire da lunedì, mentre il vicino Uganda ha riportato due decessi. L’epidemia è collegata al virus Bundibugyo, un raro ceppo di Ebola precedentemente rilevato solo due volte, in Uganda nel 2007 e in Congo nel 2012. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, il Congo aprirà 3 centri per il trattamento della malattia

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