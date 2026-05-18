Ebola Burioni | massima contagiosità si ha quando uno è morto

Recentemente in Congo è stato segnalato un nuovo caso di Ebola, un virus considerato altamente pericoloso. La situazione riguarda un ceppo per il quale non sono disponibili vaccini o terapie specifiche. Secondo un esperto, la massima contagiosità si verifica quando la persona infetta è deceduta. La presenza del virus in questa regione si aggiunge alle preoccupazioni già diffuse, considerando che il contagio può avvenire anche dopo la morte dell’individuo infetto.

Il virus Ebola che qualche giorno fa è tornato fuori in Congo “è un virus pericolosissimo. Tra l’altro il ceppo che è uscito fuori in Congo è un ceppo per il quale non abbiamo né vaccino né terapia. Però il virus dell’Ebola è un virus che si trasmette, sperando che non muti, solo dalle persone che stanno male. Addirittura, la massima contagiosità si ha quando uno è morto. Per cui quando il virus è arrivato qui in Europa, l’unica persona che si è contagiata è stata un’infermiera, mi pare in Spagna, e negli Stati Uniti due infermieri. Diciamo che l’Ebola, a meno che non muti, si può pensare di essere in grado di controllarla. Ma attenzione, perché i virus mutano”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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