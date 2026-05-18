E-Portfolio il Ministero richiama la compilazione della sezione Capolavoro NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota il 15 maggio rivolta alle scuole, chiedendo di completare la sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, accessibile tramite la Piattaforma Unica. La comunicazione invita le istituzioni a verificare e aggiornare questa parte del portale, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione o sui contenuti richiesti. La nota si inserisce in una serie di comunicazioni ufficiali rivolte alle scuole per garantire la corretta gestione della piattaforma digitale.
Con una nota del 15 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama le istituzioni scolastiche alla compilazione della sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, disponibile su Piattaforma Unica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Laura Cerutti (@ceruttilaura2) / Posts / X x.com
dovrei comunque considerare una carriera nel servizio pubblico/civile se non sono borsista? reddit