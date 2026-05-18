E-Portfolio il Ministero richiama la compilazione della sezione Capolavoro NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota il 15 maggio rivolta alle scuole, chiedendo di completare la sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, accessibile tramite la Piattaforma Unica. La comunicazione invita le istituzioni a verificare e aggiornare questa parte del portale, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione o sui contenuti richiesti. La nota si inserisce in una serie di comunicazioni ufficiali rivolte alle scuole per garantire la corretta gestione della piattaforma digitale.

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