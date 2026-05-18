E-Portfolio il Ministero richiama la compilazione della sezione Capolavoro e l’autonomia degli studenti nella scelta NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 15 maggio in cui invita le scuole a completare la sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, accessibile sulla Piattaforma Unica. La comunicazione sottolinea l’importanza di rispettare l’autonomia degli studenti nella scelta dei contenuti da inserire in questa parte del portfolio digitale. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a scadenze specifiche o modalità di compilazione, lasciando alle scuole la gestione di questa fase.

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