E-Portfolio il Ministero richiama la compilazione della sezione Capolavoro e l’autonomia degli studenti nella scelta NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 15 maggio in cui invita le scuole a completare la sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, accessibile sulla Piattaforma Unica. La comunicazione sottolinea l’importanza di rispettare l’autonomia degli studenti nella scelta dei contenuti da inserire in questa parte del portfolio digitale. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a scadenze specifiche o modalità di compilazione, lasciando alle scuole la gestione di questa fase.
Con una nota del 15 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama le istituzioni scolastiche alla compilazione della sezione “Capolavoro” dell’E-Portfolio, disponibile su Piattaforma Unica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Laura Cerutti (@ceruttilaura2) / Posts / X x.com
dovrei comunque considerare una carriera nel servizio pubblico/civile se non sono borsista? reddit