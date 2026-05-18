E Modena da sempre targata Pd replica con le fiaccole buoniste

A Modena, nel largo Bologna, si sono radunate molte persone, arrivando presto, in un'atmosfera silenziosa. Le vetrine del negozio Dallari, danneggiate, sono state coperti con delle protezioni. Le ferite lasciate dai recenti eventi sono visibili, anche se le vetrine rotte sono state sistemate. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, ma senza rumore, e il luogo mostra ancora i segni di quanto accaduto.

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In largo Bologna la gente arriva presto. Sono in tanti, ma c'è silenzio. Le vetrine rotte del negozio Dallari sono state schermate, ma le ferite di un'intera città sono ancora aperte. "Ci dicono che è tutto sotto controllo, ma perdere le gambe, venendo a passeggiare in via Emilia di sabato pomeriggio, per me non significa questo", attacca una signora, spingendo il portone di san Biagio. "Chiusa anche la chiesa, bell'accoglienza! Noi fuori, loro accolti, sempre senza distinzione". Chi siano quei "loro" è un po' confuso e si mischia a tanta rabbia, dopo i 15 feriti lasciati sul campo da Salim El Koudri nella sua folle corsa in auto di due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - E Modena da sempre targata Pd replica con le fiaccole buoniste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lacrime e singhiozzi da Pavia a Favara: lo straziante abbraccio a Gabriele con le fiaccoleLa tragedia di Pavia, dall'omissione di soccorso al concorso in omicidio: si aggrava la posizione dei 4 amici del killer di Gabriele"Ha ferito... Pd, i quaranta componenti della nuova direzione targata AlaiaA pochi giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale dello scorso 16 marzo, il Partito Democratico di Avellino definisce i propri assetti... Ma la maggioranza non è sempre compatta?... Dopo Modena Salvini vuole togliere il permesso di soggiorno a chi delinque. Da Piantedosi a Tajani: Questa storia non c’entra, è italiano x.com