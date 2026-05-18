È fatta per il clamoroso ritorno di Mourinho | i dettagli

Dopo settimane di voci e smentite, sembra ormai definito il ritorno di José Mourinho sulla panchina di una squadra di calcio. L’accordo tra le parti è stato raggiunto su una durata di due anni, e manca solo la firma finale per ufficializzare tutto. Le dichiarazioni negate in pubblico si sono rivelate incomplete, dato che il tecnico aveva già dato il suo consenso al ritorno. Ora si attende solo il passo ufficiale per annunciare il nuovo incarico.

Le smentite erano solo di facciata, la verità è che José Mourinho aveva già dato il suo totale benestare al ritorno. Al clamoroso ritorno tredici anni dopo l’addio. Mourinho sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Fabrizio Romano dà per concluso l’accordo tra il tecnico portoghese e il club presieduto da Florentino Perez, il quale voleva a tutti i costi ingaggiare un allenatore di grande esperienza capace, in teoria, di rimettere ordine a uno spogliatoio in pieno caos dopo la ‘scommessa’ (persa) Xabi Alonso e il disastroso interregno di Arbeloa. La scelta è ricaduta quasi subito sull’ex Mourinho, per il quale è stato pressoché impossibile dire no alla chiamata del Real. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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seguendo @FabrizioRomano leggo che è quasi fatta per Mourinho al Real, i leccaculo di Allegri ci raccontavano che Florentino Perez stava pensando a lui, continuate a leccare il culo ad Allegri che le figure di merda aumentano. #Allegri #SerieAEnilive #Rea x.com

Una persona dentro il Real Madrid ha chiamato direttamente José Mourinho e gli ha raccontato in dettaglio cosa è successo nell'incidente tra Tchouameni e Valverde. La persona gli ha detto che era colpa di Valverde. Mourinho sa che lo spogliatoio è rotto ma reddit

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