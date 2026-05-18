In Italia, ci sono più di 4.400 musei, aree archeologiche e monumenti accessibili al pubblico. Tuttavia, la strada verso un’inclusione completa rimane lunga e difficile. Molti di questi luoghi presentano barriere architettoniche e mancano di servizi dedicati alle persone con disabilità. Nonostante alcuni interventi, ancora oggi molte strutture non sono pienamente accessibili, limitando la possibilità di fruizione per tutti i visitatori.

In Italia esistono oltre 4.400 tra musei, aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (riferiti al 2022 e confermati dal Ministero della Cultura nel 2025) più della metà di questi ha affrontato almeno le barriere fisiche di base: il 62,2% dispone di rampe, scivoli o ascensori, e il 68,2% ha bagni a norma. Solo 4 su 10, però, hanno predisposto una segnaletica chiara e leggibile, il 10,7% offre percorsi tattili o materiali in Braille per non vedenti, e appena il 5,9% prevede contenuti in Lingua italiana dei segni. Sul fronte sensoriale e cognitivo circa la metà delle istituzioni ha adottato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È ancora assai ripida la via per l’inclusione

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