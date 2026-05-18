Durc falso per le luminarie della festa patronale | assolta imprenditrice

Il giudice Antonio Riccio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha prosciolto un'imprenditrice di 39 anni, residente in Recale, dall’accusa di truffa e falso. La vicenda riguardava un Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ritenuto falso, necessario per le luminarie installate in occasione della festa patronale. La decisione è arrivata con l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui