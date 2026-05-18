Durc falso per le luminarie della festa patronale | assolta imprenditrice

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Antonio Riccio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha prosciolto un'imprenditrice di 39 anni, residente in Recale, dall’accusa di truffa e falso. La vicenda riguardava un Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ritenuto falso, necessario per le luminarie installate in occasione della festa patronale. La decisione è arrivata con l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

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Assolta perché il fatto non sussiste. E’ stata questa la decisione del giudice Antonio Riccio, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Alfonsina Ferrari, 39enne di Recale, accusata di truffa e falso.La donna era finita sotto processo in quanto, da legale rappresentante della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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