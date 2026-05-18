Durante un concerto a Miami, Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno sabato 16 maggio. L’evento si è svolto sul palco del Kaseya Center, dove si è tenuta la prima tappa del suo tour negli Stati Uniti, con il tutto esaurito. La cantante ha condiviso il momento con il pubblico presente, mentre la tournée prosegue nel 2026 e nel 2027. La data e il luogo dell’evento sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'artista italiana più ascoltata all'estero inaugura la leg statunitense del suo tour mondiale con un live memorabile. Il regalo di compleanno davanti al pubblico americano e la festa a sorpresa nel backstage Miami (Florida), 18 mag. (askanews) – Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno ieri, sabato 16 maggio, sul palco del Kaseya Center di Miami, prima tappa sold out della leg statunitense di Io Canto Yo Canto World Tour 20262027. Momento clou della serata il duetto con l’artista internazionale Camila Cabello, che ha unito la sua voce a quella di Laura sulle note di Viveme, e che la stessa Laura ha definito il suo regalo di compleanno, ringraziandola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Durante il live a Miami

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