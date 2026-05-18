Duplice omicidio a Pollena Trocchia fermato il killer | Le ho gettate nel vuoto per non pagarle

Nella piccola cittadina di Pollena Trocchia si è verificato un duplice omicidio che ha portato all’arresto del sospettato. Le autorità hanno confermato che l’uomo ha confessato di aver ucciso due persone e di averle gettate nel vuoto per evitare di pagare un debito. La scena del crimine e le testimonianze raccolte indicano che l’evento ha avuto luogo recentemente, con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

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Emergono dettagli sempre più inquietanti sul duplice omicidio scoperto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. A confessare sarebbe stato Mario Landolfi, 49 anni, residente a Sant’Anastasia, fermato dai carabinieri nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, con l’accusa di aver ucciso due prostitute in due giorni diversi durante lo scorso fine settimana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe incontrato separatamente le due donne per consumare rapporti sessuali, culminati poi in violente colluttazioni. Come anticipa Il Mattino, quando i militari dell’Arma hanno bussato alla sua porta, Landolfi indossava ancora una maglietta sporca di sangue appartenente, secondo gli inquirenti, all’ultima vittima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Duplice omicidio a Pollena Trocchia, fermato il killer: “Le ho gettate nel vuoto per non pagarle” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donne uccise a Napoli, fermato un uomo: Abbiamo litigato, non potevo pagarle e le ho uccise Sullo stesso argomento Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killerÈ stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Donne trovate morte a Pollena Trocchia (Napoli), 48enne confessa: "Erano due prostitute, le ho uccise per non pagarle"A scatenare la reazione dell'uomo sarebbe stato il rifiuto nel saldare il compenso pattuito per il rapporto sessuale Svolta nel caso delle due donne... Avrebbe confessato di essere l’autore del duplice omicidio di due prostitute straniere avvenuto nel cantiere di un complesso edilizio in viale Italia a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L’uomo, originario di Sant’Anastasia, è stato arrestato. x.com Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato ammette: ammazzate in due giorni diversiUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia ... fanpage.it Duplice omicidio nel cantiere a Pollena Trocchia, fermato un uomoPollena Trocchia - Una notte di sangue e un'indagine lampo che ha già portato a una svolta decisiva. Nel cuore della notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, ... cronachedellacampania.it