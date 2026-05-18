Due amici hanno percorso circa 2.100 chilometri in una Panda, attraversando deserti di sabbia e zone rocciose. Durante il viaggio hanno attraversato dune alte e visitato oasi. La distanza è stata coperta nel corso di diverse settimane, spostandosi tra diverse regioni desertiche. La loro avventura ha coinvolto la guida su strade sterrate e zone isolate, con soste in punti di interesse naturale. La Panda è stata l’unico veicolo usato per l’intera traversata.

Duemila e cento chilometri a bordo della loro Panda, attraversando deserti sabbiosi e rocciosi, dune altissime e oasi strepitose. L’avventura ‘Pandastica’ dei cesenati Leo Piolanti (48 anni) e Marco Tozzi (37 anni) si è conclusa con un 47esimo posto meritatissimo, su ben 407 partecipanti. I due amici hanno affrontato dal 12 al 18 aprile un avventuroso rally nel deserto del Marocco, tra sfide quotidiane, paesaggi mozzafiato e esperienze di vita che non scorderanno mai. Tra gli incontri che hanno toccato il loro cuore ci sono i bambini trovati nelle strade vicino al deserto. "Non scorderò mai gli occhi di quei bambini – dice Leo Piolanti – che chiedevano di tutto agli stranieri che passavano con le loro auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duemila km nel deserto: "Con la nostra Panda tra dune e dromedari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Across WESTERN China on a LUXURY Train

Sullo stesso argomento

Dall’amputazione ai 270 km nel deserto: la sfida di Alessandro Lippi? Cosa scoprirai Come ha fatto a evitare l'amputazione dopo l'incidente? Quali terapie lo hanno aiutato a tornare a camminare? Come si affrontano 270...

L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti...

Duemila km nel deserto: Con la nostra Panda tra dune e dromedariL’avventura di Leo Piolanti e Marco Tozzi: un raid di sei giorni in Marocco L’obiettivo era completare il percorso, ma è stata una vera impresa. ilrestodelcarlino.it

Leonardo e Marco, 2mila km nel deserto: Sarà un’avventura... Pandastica. Il pericolo maggiore? I cammelliCesena, 9 aprile 2026 – Un’avventura che non conosce confini quella che si apprestano a vivere i due cesenati Leonardo Piolanti e Marco Tozzi, rispettivamente di 48 e 37 anni. I due amici, dal 12 ... ilrestodelcarlino.it