Due promozioni in due anni | La Bari Sportiva conquista la Prima Categoria
Negli ultimi due anni, la squadra di calcio dilettantistico di Bari ha ottenuto due promozioni consecutive, salendo così in Prima Categoria. Questa sequenza di successi contrasta con le prestazioni delle squadre professionistiche della stessa città. Il calcio amatoriale locale continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati, portando avanti un percorso di crescita che ha portato la squadra a raggiungere questa nuova categoria. La squadra si prepara ora alle sfide della Prima Categoria con entusiasmo.
Al contrario di quello dei professionisti, il calcio dilettantistico barese continua a regalare soddisfazioni alla città. Dopo la storica promozione dell’Ideale Bari nel campionato di Promozione, conquistata lo scorso fine settimana nello spareggio contro il Triggiano, arriva un altro traguardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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