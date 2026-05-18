Oggi due corpi celesti di dimensioni simili a quelle del meteorite di Chelyabinsk si avvicineranno alla Terra, passando in prossimità del nostro pianeta. Il fenomeno, descritto come piuttosto insolito dal Laboratorio di Astronomia Solare dell'Accademia delle Scienze russa, si svolge senza rappresentare un rischio reale per la popolazione. Questi oggetti, chiamati asteroidi, non entreranno nell'atmosfera e rimarranno a distanza sicura. La loro vicinanza è stata registrata e monitorata dagli osservatori astronomici.

Due asteroidi di dimensioni paragonabili a quelle del meteorite della Meteora di Chelyabinsk passeranno oggi in prossimità della Terra, in un fenomeno definito «piuttosto raro» dal Laboratorio di Astronomia Solare dell'Accademia delle Scienze della Russia. In un messaggio pubblicato su Telegram, il centro di ricerca ha parlato ironicamente di due « Meteore di Chelyabinsk », riferendosi agli asteroidi 2026 JH2 e 2026 KB, scoperti solo pochi giorni fa, rispettivamente il 10 e il 13 maggio. Secondo gli scienziati, entrambi misurano circa 20 metri di diametro e sono quindi quasi gemelli del corpo celeste che il 15 febbraio 2013 esplose sopra la regione russa di Chelyabinsk, causando migliaia di feriti e danni diffusi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due «Meteore di Chelyabinsk» sfiorano oggi la Terra: nessun pericolo

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