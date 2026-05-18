Due incidenti tra Aversa e Lusciano nel weekend con una vittima | è emergenza sicurezza

Nel fine settimana si sono verificati due incidenti tra i comuni di Aversa e Lusciano. Il primo si è verificato sabato sera poco dopo le 21 all’incrocio tra viale della Libertà e via Leopardi a Lusciano e ha coinvolto un uomo di 45 anni che è deceduto. Le autorità sono intervenute per i rilievi e gli accertamenti necessari. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sulle cause o eventuali feriti.

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Due incidenti nel giro di poche ore tra Lusciano e Aversa. Il più grave si è verificato sabato sera, poco dopo le 21, all’incrocio tra viale della Libertà e via Leopardi, a Lusciano dove ha perso la vita il 45enne Gennaro Massa. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Nissan Micra guidata da un 18enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo in pieno il 45enne. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti del Commissariato di Aversa. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa, Gennaro - conosciuto da tutti come “Rino” - è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Due incidenti tra Aversa e Lusciano nel weekend con una vittima: è emergenza sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA SUL LAVOR Sullo stesso argomento Aversa, emergenza microcriminalità: sindaco chiede convocazione urgente del Comitato per la sicurezzaL’ennesimo raid nella notte nel cuore della città riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza ad Aversa. Campania, emergenza sicurezza: la regione è in “zona rossa” per gli incidenti sul lavoroEmergenza sicurezza sul lavoro in Campania: i dati confermano una situazione di criticità estrema, definita come zona rossa. Due gravi incidenti stradali nel week end: polizia impegnata nelle indaginiIndagini in corso per l'impatto avvenuto in viale della Libertà. Conseguenze tragiche a Lusciano: il conducente del veicolo che investito il pedone è stato denunciato per omicidio stradale ... casertanews.it Furto d’auto e inseguimento tra Aversa e Giugliano: due giovani arrestati, minorenne feritoUn inseguimento ad alta velocità tra Caserta e Napoli termina con l'arresto di due giovani accusati di furto di auto, resistenza e danneggiamento. Durante la fuga, un minorenne è rimasto lievemente fe ... cronachedellacampania.it