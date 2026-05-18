Due giorni di festa per riscoprire l’identità nascosta del territorio

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni, musei e luoghi della cultura di Bologna e della sua area metropolitana apriranno le porte a visitatori e appassionati, offrendo diverse iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio culturale locale. Durante questo evento, saranno organizzate attività e visite guidate in vari spazi, con l’obiettivo di far conoscere l’identità storica e artistica della zona. L’iniziativa coinvolge diverse strutture culturali, che si preparano a ricevere il pubblico con programmi speciali e aperture straordinarie.

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Due giornate nei musei e luoghi della cultura di Bologna e della città metropolitana per vivere il patrimonio culturale con iniziative speciali. Si comincia oggi con la Giornata Internazionale dei Musei e si prosegue sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, con iniziative speciali e aperture straordinarie serali a ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro. Sono 54 i musei e gli spazi culturali aderenti nei 14 Comuni coinvolti: Alto Reno Terme, Anzola dell’Emilia, Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castenaso, Crevalcore, Grizzana Morandi, Imola, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Valsamoggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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