Due errori gravissimi Garlasco viene fuori tutto! Scoppia una nuova bufera

A Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione per un procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Nuove indagini hanno portato alla luce due errori ritenuti gravi nelle fasi precedenti del processo. La vicenda, che ha coinvolto diverse analisi scientifiche e testimonianze, ha riacceso il dibattito pubblico e sollevato dubbi sulle conclusioni già emerse. La procura ha avviato ulteriori verifiche per chiarire i punti ancora oscuri di questa vicenda giudiziaria.

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