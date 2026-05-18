Due donne uccise nel napoletano un uomo fermato per omicidio

Un uomo è stato fermato e ha confessato di aver ucciso due donne nel territorio napoletano. Le vittime sono state trovate senza vita in un'area della zona, e le autorità hanno avviato le indagini immediatamente dopo il ritrovamento. La confessione è arrivata poco dopo il fermo. La polizia sta proseguendo gli accertamenti per chiarire i dettagli del delitto e verificare la ricostruzione fornita dall’uomo. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’omicidio è stato reso ancora noto.

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