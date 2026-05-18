Due donne uccise nel Napoletano ascoltato un uomo in caserma
Due donne sono state trovate morte in una zona del Napoletano, e le forze dell'ordine hanno ascoltato un uomo portato in caserma. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono ulteriori dettagli pubblicamente disponibili. La polizia sta analizzando le testimonianze e i rilievi effettuati sul posto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo all’identità delle vittime o alle circostanze che hanno portato ai decessi. La vicenda rimane sotto approfondimento investigativo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo, individuato dai carabinieri, è stato condotto in caserma e lungamente ascoltato nelle scorse ore nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Nola sulla morte di due donne – due prostitute – trovate in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Non si esclude che si tratti dell’autore del duplice omicidio e che a breve possa essere sottoposto a fermo dal pubblico ministero che sta coordinando le indagini dei militari dell’Arma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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