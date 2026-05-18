Due donne trovate morte nel Napoletano | fermato un 48enne

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Le vittime sono state rinvenute nella notte e si trovano in un’area isolata. Dopo le indagini, un uomo di 48 anni, residente nella zona, è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio. L’uomo è stato sottoposto a fermo e si trova ora a disposizione delle autorità competenti. La dinamica dei fatti e le cause dei decessi sono ancora al vaglio degli investigatori.

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Un 48enne di Sant'Anastasia, nel Napoletano, è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. È ritenuto responsabile dell'uccisione, in due giorni diversi, delle due donne i cui corpi sono stati ritrovati la notte scorsa in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Vesuviano. La svolta: la coppia appartata e la borsetta in mano A far scattare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona: i due hanno visto l'uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscirne, poco dopo, da solo e con una borsetta in mano. La segnalazione ha messo i carabinieri sulla pista che ha portato al fermo nelle ore successive. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due donne trovate morte nel Napoletano: fermato un 48enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Due donne trovate morte in un cantiere: è giallo nel Napoletano Sullo stesso argomento Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettatoDue donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Due donne trovate morte nel Napoletano: c'è un sospettatoUn uomo è stato condotto in caserma e ascoltato a lungo dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla morte di due donne, ritrovate la notte... Pollena Trocchia (Napoli), trovate morte due donne in un cantiere edile abbandonato. Si tratterebbero di escort straniere. Arrestato un 48enne residente a Sant'Anastasia: ha confessato di averle uccise in due giorni diversi dopo essersi rifiutato di pagare a ent x.com Orrore a Pollena Trocchia, due donne trovate morte in un cantiere: un uomo confessaDue donne trovate morte in un cantiere edile in provincia di Napoli: fermato un 48enne accusato di duplice omicidio a Pollena Trocchia. notizie.it Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it