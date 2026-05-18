Due donne morte a Pollena Trocchia nel palazzo in costruzione forse precipitate | indagini dei carabinieri

Due donne sono state trovate senza vita nel piano seminterrato di un cantiere in costruzione a Pollena Trocchia. Secondo quanto riferiscono le fonti, le vittime potrebbero essere precipitate dall’altezza, ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire le cause della tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si proseguono le verifiche.

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