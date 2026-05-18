Droni Hermes 900 | la Serbia diventa il nuovo hub per Israele

La Serbia è diventata un punto di produzione per i droni Hermes 900, un modello sviluppato da un'azienda israeliana. Il governo serbo ha firmato un accordo con l’impresa israeliana, che prevede l’installazione di un centro di assemblaggio sul suo territorio. La decisione ha suscitato domande sulla posizione diplomatica di Belgrado, considerando le relazioni tra Serbia e altre nazioni coinvolte. La mossa rappresenta un passo significativo nel settore della difesa per il paese balcanico.

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