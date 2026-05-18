Droni Hermes 900 | la Serbia diventa il nuovo hub per Israele
La Serbia è diventata un punto di produzione per i droni Hermes 900, un modello sviluppato da un'azienda israeliana. Il governo serbo ha firmato un accordo con l’impresa israeliana, che prevede l’installazione di un centro di assemblaggio sul suo territorio. La decisione ha suscitato domande sulla posizione diplomatica di Belgrado, considerando le relazioni tra Serbia e altre nazioni coinvolte. La mossa rappresenta un passo significativo nel settore della difesa per il paese balcanico.
? Domande chiave Perché Israele ha scelto la Serbia per produrre i suoi droni?. Come influirà questo accordo sulla neutralità diplomatica di Belgrado?. Quali rischi di attacchi cyber corre l'impianto di Šimanovci?. Cosa comporta per la sicurezza europea la produzione di questi asset?.? In Breve Produzione droni MALE presso l'impianto industriale di Šimanovci.. Presidente Aleksandar Vu?i? rafforza l'export militare verso Israele.. Eredità manifatturiera ex Jugoslavia supporta l'integrazione tecnologica Elbit.. Rischio attacchi cyber e guerra ibrida nel territorio serbo.. La cooperazione tra Elbit Systems e Yugoimport SDPR porterà la produzione dei sistemi Hermes 900 in Serbia, spostando un tassello fondamentale della filiera tecnologica israeliana verso l’area di Šimanovci. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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