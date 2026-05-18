Dragon Trainer 2 | wrap ufficiale dopo 81 giorni di riprese e svelata la spada Inferno di Hiccup
Il regista ha annunciato su Instagram che le riprese di Dragon Trainer 2 si sono concluse dopo 81 giorni di lavoro. Durante questa fase, sono stati completati tutti i set principali e le scene previste dal copione. In un post pubblicato sui social, sono state anche svelate alcune immagini relative alla produzione, tra cui una spada chiamata Inferno, associata al personaggio di Hiccup. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a nuovi sviluppi o date di uscita.
Il regista Dean DeBlois ha ufficializzato via Instagram la conclusione delle riprese di Dragon Trainer 2, annunciando il completamento di un set di 81 giorni di lavorazione principale. Le riprese erano iniziate il 26 gennaio 2026 a Belfast, città che si conferma ormai uno degli hub produttivi più gettonati per i grandi progetti blockbuster. Con il wrap ufficiale alle spalle, la produzione si concentrerà ora sulla lunga fase di post-produzione, in attesa dell’uscita nelle sale americane fissata per l’ 11 giugno 2027 da Universal Pictures. Ma l’annuncio non è arrivato da solo: DeBlois ha accompagnato il post con qualcosa che i fan del franchise attendevano con grande curiosità, ovvero un primo sguardo alla celebre Inferno, la spada di fuoco di Hiccup. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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