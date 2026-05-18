Dragon Trainer 2 | wrap ufficiale dopo 81 giorni di riprese e svelata la spada Inferno di Hiccup

Il regista ha annunciato su Instagram che le riprese di Dragon Trainer 2 si sono concluse dopo 81 giorni di lavoro. Durante questa fase, sono stati completati tutti i set principali e le scene previste dal copione. In un post pubblicato sui social, sono state anche svelate alcune immagini relative alla produzione, tra cui una spada chiamata Inferno, associata al personaggio di Hiccup. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a nuovi sviluppi o date di uscita.

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