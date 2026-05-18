Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Ieri sera, dopo la conclusione del telegiornale serale su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia, il tg satirico condotto da Antonio Ricci. La trasmissione va in onda ogni sera sulla stessa rete e si occupa di fare satira su temi di attualità e notizie di cronaca. La puntata è stata registrata e può essere rivista in replica su diverse piattaforme online o servizi di streaming collegati a Mediaset.

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Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 18 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 18 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gerry Scotti parla di Striscia la notizia