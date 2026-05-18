Sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani scomparsi mercoledì scorso durante un’immersione alle Maldive. La scoperta è avvenuta in una zona vicina al luogo dell’ultimo contatto e conferma la fine delle ricerche. Le autorità locali hanno recuperato i corpi senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione di familiari e amici, che attendono ulteriori chiarimenti sulle circostanze di quanto accaduto.

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì scorso dopo un’immersione alle Maldive. La conferma è arrivata dalle autorità locali al termine della ripresa delle operazioni di ricerca nel sito subacqueo noto come Cave Dive, nell’Atollo Vaavu, area in cui si è verificato l’incidente. Secondo quanto comunicato, i corpi sono stati localizzati nel terzo segmento della grotta, una sezione ritenuta particolarmente complessa da raggiungere e da esplorare. Il punto esatto si trova in un ambiente con passaggi stretti e correnti importanti, fattori che rendono difficili sia la navigazione subacquea sia le manovre di recupero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dove sono i corpi”. Maldive, la scoperta che spiega tutto: cos’è successo davvero

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