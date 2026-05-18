Dopo l’incendio che ha colpito il bar Constellation a Crans-Montana, Dos Santos e Coline sono tornati a giocare. Le autorità hanno chiarito come Dos Santos sia riuscito a rientrare in campo, ma i dettagli sulla sua presenza non sono stati diffusi. Durante la notte dell’incendio, il locale è stato colpito da un incendio che ha causato danni significativi alla struttura, senza che siano stati resi noti i motivi esatti dell’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto Dos Santos a rientrare in campo dopo l'incendio?. Cosa è successo esattamente nel bar Constellation durante la notte tragica?. Perché la coppia ha scelto di mostrare le cicatrici a Parigi?. Quali sono state le conseguenze fisiche per il giovane calciatore?.? In Breve Incendio al bar Constellation il 1 gennaio 2026 causò 41 vittime e 115 feriti.. Dos Santos ha riportato ustioni su circa il 30 per cento del corpo.. L'atleta è stato curato in un centro specializzato di Stoccarda in Germania.. Il calciatore del Metz ha firmato il primo contratto professionale dopo la riabilitazione.. A Parigi, durante la cerimonia dei Trofei Unfp, il calciatore Tahirys Dos Santos e la compagna Coline si sono mostrati pubblicamente per la prima volta dopo l’incendio di Crans-Montana che ha colpito 41 persone il primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dos Santos e Coline: il ritorno dopo l’incendio di Crans-Montana

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