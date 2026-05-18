Dopo la sentenza riapre la discarica | in arrivo 155.000 metri cubi di rifiuti

Dopo la recente sentenza, la discarica di Montichiari ha riaperto i battenti e sta ricevendo circa 155.000 metri cubi di rifiuti. Il comitato Sos Terra ha organizzato un incontro informativo urgente, previsto per mercoledì 20 maggio alle 20, per analizzare la situazione e discutere delle implicazioni legate alla ripresa delle attività nella struttura. La riapertura ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali, che hanno deciso di convocare una riunione per approfondire gli sviluppi recenti.

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