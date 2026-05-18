Dopo la sentenza riapre la discarica | in arrivo 155.000 metri cubi di rifiuti
Dopo la recente sentenza, la discarica di Montichiari ha riaperto i battenti e sta ricevendo circa 155.000 metri cubi di rifiuti. Il comitato Sos Terra ha organizzato un incontro informativo urgente, previsto per mercoledì 20 maggio alle 20, per analizzare la situazione e discutere delle implicazioni legate alla ripresa delle attività nella struttura. La riapertura ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali, che hanno deciso di convocare una riunione per approfondire gli sviluppi recenti.
Il comitato Sos Terra di Montichiari ha convocato un "incontro informativo urgente" per discutere di quanto stia succedendo alla discarica Gedit: l'appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle 20.45 al centro parrocchiale di Vighizzolo. È proprio a Vighizzolo che sorge la discarica oggetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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