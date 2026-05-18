Dopo la sentenza riapre la discarica | in arrivo 155.000 metri cubi di rifiuti
Dopo la recente sentenza, la discarica di Montichiari è stata riaperta e si prevede l’arrivo di 155.000 metri cubi di rifiuti. Il comitato Sos Terra ha convocato un incontro informativo urgente, programmato per mercoledì 20 maggio alle 20, per discutere della situazione e delle implicazioni legate a questa decisione. La riapertura della discarica ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che intendono approfondire i dettagli e le conseguenze di questa scelta.
Il comitato Sos Terra di Montichiari ha convocato un "incontro informativo urgente" per discutere di quanto stia succedendo alla discarica Gedit: l'appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle 20.45 al centro parrocchiale di Vighizzolo. È proprio a Vighizzolo che sorge la discarica oggetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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