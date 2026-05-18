Dopo la morte di Mustapha Ladid intossicato in una cisterna Avs chiede più controlli sulla sicurezza sul lavoro

Dopo la tragica morte di un lavoratore avvenuta in una cisterna, un’interrogazione parlamentare è stata presentata ai ministri competenti per richiedere un incremento dei controlli e l’adozione di normative più rigorose riguardo alla sicurezza sul lavoro. L’intervento si focalizza in particolare sugli ambienti confinati, dove si sono verificati incidenti gravi. La richiesta nasce dalla necessità di prevenire ulteriori incidenti e di garantire condizioni di lavoro più sicure in settori a rischio.

Brusaporto. Un’interrogazione parlamentare ai ministri del Lavoro e della Salute per chiedere più controlli e norme più stringenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare negli spazi confinati. A presentarla è stato il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni dopo la morte di Mustapha Ladid, il lavoratore di 32 anni residente a Nembro rimasto gravemente intossicato il 28 aprile scorso alla Carrara Group di Brusaporto durante operazioni di pulizia all’interno di un’autocisterna. L’uomo è deceduto il 12 maggio dopo giorni di ricovero in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, Ladid sarebbe stato sopraffatto dalle esalazioni mentre tentava di soccorrere un collega all’interno della cisterna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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