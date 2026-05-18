Dopo la proiezione di un nuovo film dedicato a Michael Jackson, nel cinema si è verificato un episodio inatteso. Un video collegato al film è stato mostrato, attirando l’attenzione del pubblico. La musica di Jackson è stata definita da molti come qualcosa che supera le barriere di età e tendenze, grazie alla sua capacità di coinvolgere e emozionare. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli spettatori, rendendo l’evento unico nel suo genere.

C’è qualcosa di profondamente universale nella musica di Michael Jackson, qualcosa che trascende il tempo, le generazioni, le mode passeggere. E se avevate ancora qualche dubbio, un gruppo di signore brasiliane ha appena dimostrato che il Re del Pop continua a far ballare il mondo, anche a distanza di anni dalla sua scomparsa. La scena si è svolta all’uscita di un cinema, subito dopo la proiezione del nuovo film dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Quello che avrebbe dovuto essere un normale deflusso di spettatori si è trasformato in qualcosa di completamente inaspettato: un flash mob spontaneo che ha conquistato migliaia di cuori sui social network. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo il film su Michael Jackson fanno qualcosa di inaspettato nel cinema: il video è imperdibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wird dieser Film Michael Jackson gerecht | Meine große Kino-Review nach 6 Besuchen

Sullo stesso argomento

Michael, re anche al cinema: il film su Michael Jackson incassa più di 6 milioniIl weekend del 23-26 aprile ha segnato un momento di svolta per il cinema mondiale grazie al debutto di Michael, il biopic dedicato al Re del Pop...

Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della...

Loredana Berte va a vedere il film su Michael Jackson e svela un clamoroso retroscena: Ebbi un flirt con suo fratello (Video) La cantante avrebbe avuto una fugace relazione con Jermaine (padre di Jaafar, che interpreta suo zio Michael nel biopic) x.com

Quali sono stati i tuoi pensieri sul nuovo film di Michael Jackson? reddit

Michael è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael JacksonÈ un biopic celebrativo che doveva esserlo ancora di più, perché per motivi legali è stata tolta una difesa dalle accuse di violenze su minori ... ilpost.it

Michael, i retroscena del biopic: la scena allo specchio tagliata, il finale riscritto, l’uscita un anno dopoIl biopic su Michael Jackson piacerà ai fan ma non ai critici: troppe scene tagliate, nessuna ombra. Solo luci, canzoni e un finale riscritto ... amica.it