Donne trovate morte nel cantiere adesso la scoperta | Sono proprio loro

Due donne sono state trovate morte in un cantiere abbandonato. La polizia ha confermato che si tratta di quelle identificate in precedenza, senza specificare se ci siano sospetti o elementi di indagine ancora in corso. La scena si svolge in un’area dove non sono stati completati lavori di costruzione e il terreno appare trascurato. La scoperta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno eseguendo i rilievi necessari per chiarire le circostanze del decesso.

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Il sole tramonta dietro le sagome scheletriche di un cemento mai rifinito, proiettando ombre lunghe e inquietanti su un terreno dimenticato. In quel silenzio rotto solo dal vento che sibila tra i pilastri, si è consumato un orrore metodico, quasi rituale nella sua brutale ripetitività. Nessuno ha sentito le grida, nessuno ha visto il buio inghiottire le speranze di chi cercava solo un modo per sopravvivere. Tra polvere e detriti, il vuoto di un vano ascensore è diventato il palcoscenico di una tragedia doppia, dove la violenza ha incontrato l’indifferenza delle pareti nude, lasciando dietro di sé solo il gelo della morte e il mistero di due vite spezzate nel medesimo, spettrale perimetro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Donne trovate morte nel cantiere, adesso la scoperta: “Sono proprio loro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Due donne trovate morte in cantiere, fermato un uomo: le prime ammissioni. Uccise in giorni diversi Sullo stesso argomento Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettatoDue donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di due donne, due prostitute probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napol x.com Duplice femminicidio a Pollena Trocchia, presunto killer delle due donne confessa ma dice di essersi difesoDue donne sono state ritrovate morte nel piano seminterrato di un cantiere edile a Pollena Trocchia, fermato un uomo con l'accusa di doppio femminicidio ... virgilio.it Orrore a Pollena Trocchia, due donne trovate morte in un cantiere: un uomo confessaDue donne trovate morte in un cantiere edile in provincia di Napoli: fermato un 48enne accusato di duplice omicidio a Pollena Trocchia. notizie.it