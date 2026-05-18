Donne investite a Modena e ricoverate al Baggiovara | bollettino medico del 18 maggio

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono state investite a Modena e trasportate al reparto di emergenza dell’ospedale Baggiovara. Una di loro ha riportato gravi ferite e ha subito l’amputazione delle gambe, mentre l’altra si trova sotto osservazione. Dal bollettino medico del 18 maggio si apprende che la donna con le gambe amputate è vigile e cosciente, ma la sua condizione rimane critica. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente poco dopo l’accaduto.

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"La loro vita è stata stravolta. La signora a cui sono state amputate le gambe è vigile e cosciente". Lesley De Pietri fa il punto sulle condizioni di salute delle due vittime di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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