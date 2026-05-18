Donne investite a Modena e ricoverate al Baggiovara | bollettino medico del 18 maggio
Due donne sono state investite a Modena e trasportate al reparto di emergenza dell’ospedale Baggiovara. Una di loro ha riportato gravi ferite e ha subito l’amputazione delle gambe, mentre l’altra si trova sotto osservazione. Dal bollettino medico del 18 maggio si apprende che la donna con le gambe amputate è vigile e cosciente, ma la sua condizione rimane critica. I soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente poco dopo l’accaduto.
"La loro vita è stata stravolta. La signora a cui sono state amputate le gambe è vigile e cosciente". Lesley De Pietri fa il punto sulle condizioni di salute delle due vittime di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Modena, il bollettino medico: «Pazienti critici. Non è possibile fare previsioni»
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Però che bello il multiculturalismo! Ti puoi ritrovare accoltellato senza sapere il perché ma anche senza più gambe come nel caso di una delle donne investite da questo italiano che si è lanciato con la macchina in pieno centro della Modena accogliente di B x.com
Questa mattina alle ore 12 è stato comunicato il primo bollettino medico emesso dai sanitari sulle condizioni di salute delle due donne straniere di 75 e 53 anni, una tedesca e una polacca. Si tratta delle pazienti più gravi, rimaste investite dal 31enne che ieri p - Facebook facebook
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