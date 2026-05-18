Donne in nero a Livorno | dialogo per fermare i linguaggi della guerra

A Livorno si tiene un incontro organizzato dall’associazione Donne in nero, dedicato alla discussione sul ruolo del linguaggio nel contrastare i discorsi di guerra. L’appuntamento si svolge al Centro Donna e coinvolge diverse pensatrici che si concentrano sul potere delle parole nel promuovere la pace e nel smorzare i conflitti verbali. La discussione si focalizza su come le espressioni linguistiche possano contribuire a creare un clima di dialogo e comprensione tra le parti.

? Punti chiave Come possono le parole disarmare i linguaggi della guerra?. Quali pensatrici guideranno il dialogo al Centro Donna di Livorno?. Perché il modello educativo fascista influenza ancora la nostra coscienza?. Come trasformare la narrazione dei conflitti in uno strumento di comprensione?.? In Breve Incontro presso il Centro Donna Liliana Paoletti Buti lunedì 18 maggio 2026. Promosso dall'Associazione Evelina De Magistris e dal gruppo Le donne in nero. Partecipazione remota via internet tramite l'indirizzo email [email protected]. Dibattito sul contrasto tra modelli educativi fascisti e capacità di analisi critica. Alle... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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