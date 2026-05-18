Donna morta nell' incendio in casa a Trieste l' ipotesi della sigaretta lasciata accesa | era ancora sul letto

Una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio scoppiato in un appartamento di viale D’Annunzio, a Trieste. Durante le operazioni di spegnimento, sei persone sono state intossicate e sono state portate in ospedale, mentre l'edificio è stato evacuato. Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta lasciata accesa sul letto. La polizia sta conducendo indagini per accertare le cause dell’incendio.

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Una donna di 77 anni è morta nell’incendio scoppiato in un appartamento di viale D’Annunzio a Trieste, con altre sei persone che sono finite in ospedale per intossicazione da fumo. I Vigili del fuoco hanno evacuato l’intero stabile e messo in sicurezza la palazzina. Tra le ipotesi sulle cause del rogo anche una sigaretta lasciata accesa. Incendio a Trieste, morta una donna La tragedia ha avuto origine nella mattinata di lunedì 18 maggio a Trieste, dove un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento. Nel rogo è morta una donna di 77 anni: le fiamme si sono sviluppate ai piani alti di una palazzina residenziale tra viale D’Annunzio e piazza Foraggi, causando momenti di forte paura tra i residenti e rendendo necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna morta nell'incendio in casa a Trieste, l'ipotesi della sigaretta lasciata accesa: era ancora sul letto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incendio in casa a Cessalto: anziana muore nel suo letto. Salvo il marito Sullo stesso argomento Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa, 60enne muore nell’incendio in casaAdele De Nuccio è morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento a Castellanza (Varese) lo scorso 21 marzo. Trieste, incendio in un palazzo: muore una 77enne, sei intossicati in ospedale. Ipotesi sigaretta lasciata accesa(Adnkronos) – Un incendio è divampato al quarto piano di un palazzo di viale D’Annunzio a Trieste durante la notte. Rogo fuori da un capannone, trovato un cadavere nella casa vicina. L'incendio nel Torinese, la donna sarebbe morta ben prima del divampare delle fiamme #ANSA x.com Incendio in un palazzo a Trieste, morta una donna di 77 anniUna donna anziana ha perso la vita nell’incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in viale D'Annunzio costringendo molte famiglie all'evacuazione di emergenza. L ... tg24.sky.it Tragedia a Trieste, incendio in un palazzo: morta una donnaTRIESTE – Dramma nella zona di viale D’Annunzio, all’angolo con piazza Foraggi, dove un violento incendio è divampato all’interno di un palazzo, provocando la morte di una donna di 77 anni. Il rogo si ... nordest24.it