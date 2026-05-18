' Don Chisciotte' a Bari proiezione del film con focus sui 200 effetti speciali
In un Sud metafisico, abbrutito dalla grettezza, Don Chisciotte parte alla conquista del mondo, guidato dai suoi ideali di gentilezza e solidarietà verso i più deboli. Sancio, da rozzo scudiero, diverrà il suo inseparabile amico.Ferito nella battaglia di Lepanto, Miguel de Cervantes giace in un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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