Domotek conquista la Serie A2 Panuccio | Traguardo eccezionale

La squadra di pallavolo di Reggio Calabria ha ottenuto la promozione in Serie A2 dopo una stagione di successi. La Federazione regionale ha espresso le proprie congratulazioni per il risultato raggiunto. Il presidente della Fipav locale ha commentato l’importanza di questo traguardo, definendolo “eccezionale”. La squadra ha concluso il campionato con una serie di vittorie che le hanno permesso di salire di categoria. La promozione rappresenta un risultato importante per il club e per il movimento sportivo della zona.

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