Domenica 17 maggio si è conclusa la stagione calcistica con diverse squadre che hanno disputato le ultime partite in casa. Durante questa giornata, molti calciatori hanno giocato la loro ultima partita nel proprio stadio, salutando tifosi e ambienti che hanno caratterizzato la loro carriera. Sono stati momenti di emozioni forti, con le squadre che hanno affrontato gli incontri finali del campionato. La giornata è stata segnata da addii e saluti tra giocatori e pubblico, lasciando spazio a riflessioni sul futuro di alcuni protagonisti.

Una domenica strappalacrime per i tifosi del calcio, molte squadre hanno giocato l’ultima partita di campionato casalinga e con loro vari giocatori hanno avuto l’ultima occasione per godersi l’atmosfera del proprio stadio e dei propri tifosi. In Spagna Robert Lewandoski saluta il Camp Nou, dopo 4 stagioni incredibili; mentre Antoine Griezmann in lacrime, si prende gli ultimi applausi del Metropolitano di Madrid. In Serie A, dopo la vittoria della Roma nel derby capitolino, i giallorossi si godono gli ultimi momenti con Stephan El Shaarawy che ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio alla squadra. LaLiga: la pesante eredità che lasciano Lewandoski e Griezmann. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Domenica 17 Maggio, la giornata degli addii: da Lewandowsi a El Shaarawy

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