Nella notte a Napoli, le forze dell'ordine hanno arrestato dodici persone in diverse operazioni nel centro storico. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete criminale collegata alla gestione di attività illegali legate alla movida. I controlli si sono concentrati soprattutto nel Cavone di piazza Dante, dove gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato le operazioni all’alba. Questa azione mira a ripristinare il controllo delle zone centrali della città, spesso teatro di episodi legati alla criminalità organizzata.

Lo Stato prova a riprendere il controllo dei vicoli del centro storico. Fari puntati sul Cavone di piazza Dante, dove all’alba di oggi i poliziotti della Squadra mobile hanno messo a segno dodici arresti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini, condotte sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, hanno fatto luce su un importante giro di droga, sia leggera che pesante. Il blitz è ancora in corso e due indagati, anche loro destinatari di misura cautelare, risultano al momento irreperibili. Spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, con l’aggravante della finalità mafiosa, i reati a vario titolo contestati dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dodici arresti in centro a Napoli, azzerata la holding dei narcos della movida

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