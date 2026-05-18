Doccia una vera Rinascita Le ragazze vincono tutto

Le ragazze della squadra Rinascita Doccia hanno conquistato sia la Coppa che il Campionato d’Eccellenza, ottenendo così la promozione in serie C nazionale di calcio femminile. La vittoria in entrambe le competizioni si è concretizzata nel corso della stagione, portando la formazione a salire di categoria. La conquista di questi trofei ha rappresentato un risultato importante per il club, che ora si prepara alla nuova avventura nel campionato di serie C.

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Le ragazze del Rinascita Doccia nel segno della C: vincitrici di Coppa e Campionato d’Eccellenza, con promozione in serie C nazionale di calcio femminile. Ecco quello che si legge nella maglia commemorativa ‘RInasCita DoCia’ dopo che la formazione di mister Maccari ha ottenuto il fantastico doblete. Una stagione in crescendo: il successo per 3-1 nella finale di Coppa Toscana contro la Worange Pistoiese in rimonta allo stadio Bozzi è stato trionfale. Le reti rossoblù sono state segnate da Xhemaj, Fabbrizzi e Campi. Nel Campionato Eccellenza che assegna un posto nella Serie C femminile c’è stato un avvincente testa a testa con le pratesi del Csl Social Club che cedono i tre punti fra le mura amiche, risultato che diventa un ko determinante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doccia, una vera Rinascita. Le ragazze vincono tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pallavolo Grosseto, le ragazze Under 16 vincono e chiudono una stagione fantasticaSi è chiusa una stagione fantastica per la squadra Under 16 femminile della Pallavolo Grosseto. Tennis, domenica amara per il Club Piazzano: vincono solo le ragazzeDomenica scorsa il Club Piazzano ha ottenuto una sola vittoria su tre incontri disputati nei campionati federali a squadre. Doccia, una vera Rinascita. Le ragazze vincono tuttoPromozione in Serie C dopo aver dominato il torneo e trionfo in Coppa. Leunora Xhemaj irresistibile con 22 reti segnate nella stagione regolare. lanazione.it Seconda categoria. Rinascita Doccia, marcia da leaderLa Rinascita Doccia, nel Girone F della Seconda Categoria, ha conquistato il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo. La squadra rossoblù ha sfruttato l’ultimo turno per staccare di ... lanazione.it