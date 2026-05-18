Il 18 maggio a Piazza Affari si svolge il Dividend Day, una giornata in cui numerose società quotate distribuiscono le cedole agli azionisti. In questa occasione, ventidue delle principali aziende del mercato staccano i dividendi, generando attenzione tra gli investitori. La giornata rappresenta un momento chiave nel calendario finanziario, segnato da numerosi pagamenti di utili e da aspettative di possibili cali nei corsi azionari. La diffusione delle cedole coinvolge diversi settori e società di rilievo sulla Borsa Italiana.

Il 18 maggio è una delle giornate più importanti dell’anno per la Borsa Italiana: a Piazza Affari va infatti in scena il Dividend Day, il momento in cui molte società quotate distribuiscono agli azionisti parte degli utili attraverso lo stacco delle cedole. Sul solo indice Ftse Mib sono 22 le blue chip coinvolte, mentre complessivamente il numero delle società interessate supera quota 70 considerando anche mid cap, small cap e aziende dell’ Euronext Growth Milan. Perché il Ftse Mib può scendere. Ad occhi profani l’effetto più immediato potrebbe sorprendere: chi osserva il mercato azionario vedrà il listino milanese in calo anche in presenza di scambi regolari e senza particolari tensioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dividend Day a Piazza Affari, 22 big staccano la cedola: perché sono attesi cali

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