Ditonellapiaga all’ultima del GialappaShow Lino Guanciale Gino Castaldo e Diego Abatantuono tra gli ospiti

Questa sera si conclude l’ultima puntata del GialappaShow, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, trasmesso in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Tra gli ospiti ci sono l’attrice e cantante Ditonellapiaga, l’attore Lino Guanciale, il critico musicale Gino Castaldo e l’attore e comico Diego Abatantuono. La puntata si svolge in una serata di maggio, con la presenza di diversi volti noti del panorama italiano dello spettacolo.

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Ultimo appuntamento questa sera, lunedì 18 maggio, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 18 maggio 2026. Tocca a Ditonellapiaga, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest, per una puntata che si preannuncia ricca di ospiti. Al citofono Lino Guanciale nell’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam, l’assistente di produzione, alias Brenda Lodigiani. I due lasciano poi spazio a Ditonellapiaga, che fa subito ‘emozionare’ Gineprio, alias Ubaldo Pantani. Uno sketch che fa da prologo alla sigla sulle note de Il gladiatore, cui partecipa, come sempre, tutto il cast con il Mago Forest novello Russell Crowe. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ditonellapiaga all’ultima del GialappaShow. Lino Guanciale, Gino Castaldo e Diego Abatantuono tra gli ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Splendida Cornice: Ute Lemper, Diego Abatantuono e Giorgio Locatelli tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 23 aprile, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà della prima serata di Rai 3, che... Splendida Cornice: Jovanotti, Marco Belinelli e Lino Guanciale tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 12 marzo, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura della prima serata di Rai... Lino Guanciale al Salone del Libro: L’Abruzzo è casa mia, il futuro passa per la culturaLino Guanciale allo Spazio Abruzzo del Salone del Libro: Il futuro della regione passa per la cultura. L’Abruzzo è casa mia ... laquilablog.it Lino Guanciale: Il più bel regalo del palco è il dialogo con il mondoL’attore racconta Flusso, il monologo che portaal festival del Piccolo, l’esperienza di Miracolo a Milanocon quasi un mese di sold out e i prossimi ... milano.repubblica.it