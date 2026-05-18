Discoteche bresciane | quanto incassano le cinque big e chi le controlla

Nelle notti di Brescia, le discoteche più grandi attirano centinaia di persone con luci lampeggianti, musica forte e un’atmosfera vivace. Tuttavia, durante le ore diurne, si apre un’altra realtà fatta di dati ufficiali conservati negli archivi del Registro Imprese. Qui si trovano informazioni su chi gestisce queste strutture, quanto fatturano e come il settore si sia evoluto nel tempo. Le cinque principali attività rappresentano una parte significativa dell’economia notturna della città, controllate da soggetti che operano nel settore dell’intrattenimento.

Di notte le luci stroboscopiche, la folla, la musica a tutto volume. Di giorno, i freddi e austeri archivi del Registro Imprese, una storia diversa: quella di chi ha in mano la movida bresciana, quanto guadagna e come è cambiata nel tempo. Abbiamo analizzato atti societari e bilanci dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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PATRIZIO OSPITE IN DISCOTECA A BRESCIA CON UN INGRESSO TOP!!

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