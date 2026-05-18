Disciplina e meno volatilità E gli emergenti sbancano

Negli ultimi anni, gli investimenti nei mercati emergenti sono passati da una percezione di rischio elevato a una maggiore attrattiva, grazie a un quadro normativo più stabile e a una minore volatilità. Questi mercati, spesso visti come lontani e poco accessibili, stanno invece registrando crescite significative e attirando un numero crescente di investitori. La riduzione delle oscillazioni dei prezzi e la disciplina adottata dalle autorità di regolamentazione hanno contribuito a questa trasformazione.

PER ANNI sono stati considerati un universo lontano e adatto soltanto agli investitori più temerari. Oggi, invece, i mercati finanziari dei paesi emergenti, dall’Asia fino al Sud America passando per l’Oceano Indiano, hanno cambiato pelle e conquistando uno spazio sempre più centrale nelle strategie degli investitori. A delineare con convinzione su questo scenario è la casa britannica di gestione del risparmio M&G Investments che nelle scorse settimane ha acceso i riflettori su questo tema durante l’ultima edizione del Salone del Risparmio di Milano, che si è chiusa il 7 maggio. Il messaggio emerso nella conferenza organizzata da M&G è chiaro: i mercati emergenti (in inglese emerging market) non sono più la periferia della finanza globale ma un tassello strutturale nella costruzione di portafogli equilibrati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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