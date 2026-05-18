Discarica abusiva scoperta lungo l' Amalfitana tre denunce

I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno individuato una discarica abusiva lungo la Statale 163 Amalfitana. Durante un'operazione mirata alla tutela ambientale, sono state identificate tre persone denunciate per l’illecito smaltimento di rifiuti. La zona interessata si trova lungo la Costiera Amalfitana, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e avviato le procedure di accertamento. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno delle discariche abusive nella zona.

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