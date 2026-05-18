Oggi pomeriggio si svolge a Modena l’udienza di convalida del fermo di un uomo arrestato dopo un incidente avvenuto nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile coinvolta avrebbe percorso una strada trafficata a circa 100 chilometri orari, investendo alcune persone presenti in una zona pedonale. Sui social si sono moltiplicate le polemiche, con commenti che contestano la gestione della sicurezza pubblica. La città si trova in uno stato di preoccupazione, e le autorità sono chiamate a fornire chiarimenti.

Modena, 18 maggio 2026 – Oggi pomeriggio è prevista l’udienza di convalida del fermo, attuato con le ipotesi di reato di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio a Modena, a bordo della sua Citroen C3 si è scagliato a folle velocità sulla folla in pieno centro, travolgendo 14 persone, ferendone otto di cui quattro in modo grave, di questi sono uno al momento non è più in immediato pericolo di vita. Ieri a Modena e a Bologna il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno testimoniato solidarietà e vicinanza dopo i gravi fatti con una visita ai feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diretta Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Salvini: “Salim su Facebook scriveva ‘Bastardi cristiani’”. De Pascale: “La città ha paura e vuole risposte”

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