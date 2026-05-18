Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026 | castelli ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio

Il 24 maggio 2026, numerosi castelli, ville e palazzi storici saranno aperti gratuitamente al pubblico in tutta Italia, inclusa la regione Lazio. Questa giornata rappresenta l’occasione per visitare alcune delle dimore più rappresentative del patrimonio architettonico senza costi di ingresso. L’evento, alla sua sedicesima edizione, coinvolge il più grande museo diffuso del paese, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi di grande valore storico e culturale. Le strutture partecipanti saranno accessibili per un’intera giornata, senza necessità di prenotazione previa.

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Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile. Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ville Aperte in Brianza 2026 - Edizione Primavera Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel LazioIl più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane ... funweek.it Dimore storiche aperte gratis in Liguria: palazzi, ville e abbazie diventano un museo diffuso genovaquotidiana.com/2026/05/11/dim… x.com Dimore storiche, 22 quelle aperte in Campania per la 16esima giornata nazionaleSono 22 le dimore campane che domenica 24 maggio saranno aperte in occasione della 16esima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, l'evento annuale promosso dall'Adsi (associazione di ... ansa.it