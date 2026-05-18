Dimentica borsello con 200 euro in contanti nella metro di Napoli ragazza extracomunitaria glielo riporta
Una giovane donna extracomunitaria ha ritrovato e restituito un borsello contenente 200 euro in contanti, che era stato dimenticato da un uomo sulla metro Linea 1 di Napoli. L’episodio si è verificato durante il tragitto, quando il possessore si è accorto dell’assenza del borsello e ha subito iniziato le ricerche. La ragazza ha consegnato l’oggetto alle autorità competenti, evitando così che i soldi rimanessero smarriti.
Un uomo ha dimenticato il borsello con 200 euro in contanti nella metro Linea 1 di Napoli. Una giovane extracomunitaria lo ha riportato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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