Dimentica borsello con 200 euro in contanti nella metro di Napoli ragazza extracomunitaria glielo riporta

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna extracomunitaria ha ritrovato e restituito un borsello contenente 200 euro in contanti, che era stato dimenticato da un uomo sulla metro Linea 1 di Napoli. L’episodio si è verificato durante il tragitto, quando il possessore si è accorto dell’assenza del borsello e ha subito iniziato le ricerche. La ragazza ha consegnato l’oggetto alle autorità competenti, evitando così che i soldi rimanessero smarriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo ha dimenticato il borsello con 200 euro in contanti nella metro Linea 1 di Napoli. Una giovane extracomunitaria lo ha riportato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Catania, fermato con 50mila euro in contanti nel borsello: “Ho paura dei furti in casa e li porto sempre con me”La motivazione del 47enne catanese davanti ai poliziotti è apparsa poco credibile e l'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione mentre...

Borsello sospetto, spuntano 33 dosi di cocaina e 1500 euro in contanti: per il 20enne scatta l'arrestoGirava in viale Carducci con 33 dosi di cocaina nel borsello, il suo nervosismo ha insospettito gli agenti di Polizia: una vicenda che si è conclusa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web