Difetto del cuore riparato con device totalmente riassorbibile prima europea al Sant’Eugenio di Roma

All'ospedale Sant'Eugenio di Roma sono stati realizzati per la prima volta in Europa interventi di riparazione di difetti del cuore mediante dispositivi completamente riassorbibili. Questi dispositivi vengono inseriti attraverso procedure percutanee e, dopo aver svolto la loro funzione di chiusura, si riassorbono naturalmente nel corpo. L'ospedale ha comunicato che si tratta di un passo importante nel trattamento di questi problemi cardiaci, con un approccio innovativo rispetto alle tecniche tradizionali.

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(Adnkronos) – Ripara il difetto del cuore e poi si riassorbe. All'ospedale Sant'Eugenio di Roma sono stati eseguiti "i primi casi in Europa di trattamento percutaneo di difetti del setto interatriale mediante dispositivi completamente riassorbibili", riferisce la struttura sanitaria in una nota. Gli interventi, effettuati da Achille Gaspardone e dalla sua équipe di cardiologia interventistica,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG DUBBetrayed by the Shen Family Once, She Was Spoiled by Her Stepbrothers This Time Sullo stesso argomento Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato 30enne con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. Racconti, aneddoti e imitazioni: Antonio Panzica in scena al Sant'Eugenio con "Only panz"Al teatro Sant'Eugenio di Palermo prosegue la stagione Una poltrona per divertirsi con "Only panz", di e con Antonio Panzica, in scena sabato 16,... Difetto del cuore riparato con device totalmente riassorbibile, prima europea al Sant’Eugenio di Roma(Adnkronos) – Ripara il difetto del cuore e poi si riassorbe. All'ospedale Sant'Eugenio di Roma sono stati eseguiti i primi casi in Europa di trattamento percutaneo di difetti del setto interatriale ... tuobenessere.it Che cos'è il Difetto del setto interatriale (DIA) di Nikita Pelizon: sintomi, diagnosi e cureL'ex concorrente del Grande Fratello Nikita Pelizon ha raccontato oggi a Verissimo di avere un problema di salute che richiede un intervento al cuore. Si tratta del difetto del setto interatriale (DIA ... gazzetta.it