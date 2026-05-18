Per i genitori, il modello 7302026 precompilato può rappresentare una scelta complicata. Nel documento vengono inseriti automaticamente alcuni dati fiscali, ma non sempre sono corretti o completi, specialmente riguardo alle detrazioni per figli a carico. È importante che chi ha figli controlli attentamente le informazioni e, se necessario, effettui modifiche prima di accettare o inviare la dichiarazione. La mancanza di verifiche può comportare errori o perdite di benefici fiscali.

Per un genitore, il Modello 7302026 precompilato è un’arma a doppio taglio. L’idea di accettare il documento senza modifiche per evitare i controlli dell’ Agenzia delle Entrate è estremamente allettante, ma per chi ha figli a carico si rivela quasi sempre una scelta economicamente perdente o, peggio, legalmente rischiosa. Tra detrazioni fiscali residue, incastri con l’ Assegno Unico e spese tracciate solo a metà, il rischio di lasciare centinaia di euro sul tavolo è concreto. Figli a carico: gestire l’assegno unico e le soglie di reddito. Il primo grande errore avviene a monte, nel prospetto dei familiari a carico. Con l’entrata in vigore dell’ Assegno Unico e Universale, molti contribuenti ritengono che i figli non debbano più comparire nel 730: si tratta di uno sbaglio gravissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazione precompilata, perché chi ha figli non deve accettarla senza modifiche

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