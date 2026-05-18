Diavolo agitato il presidente Cardinale vorrebbe vendere una quota del Milan

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi minuti dalla fine del campionato di Serie A, il club milanese si trova in una fase di incertezza, con la qualificazione in Champions League ancora da conquistare e le questioni finanziarie da definire. Il presidente del club avrebbe manifestato l’intenzione di vendere una quota della società, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi. La squadra cerca di mantenere la concentrazione in vista delle ultime gare, in un clima di attesa e tensione.

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Milano, 18 maggio 2026 - Con la qualificazione Champios (e soprattutto i soldi) non ancora in tasca a 90 minuti dalla fine del campionato di serie A, le acque del mondo Milan rimangono ancora agitate. Tifosi del Milan in protesta contro la dirigenza attuale In attesa dell'ennesima probabile rivoluzione di manager e magari allenatore, secondo Milano Finanza e alcuni siti specializzati in vicende del Diavolo, Gerry Cardinale proprietario del club rossonero starebbe valutando la possibilità di cedere una quota di minoranza del Milan. Paramount Skydance Corporation Tra i principali potenziali acquirenti di questa quota ci sarebbe la famiglia David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation, con cui il patron milanista intrattiene rapporti da lungo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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