Diavolo agitato il presidente Cardinale vorrebbe vendere una quota del Milan

A pochi minuti dalla fine del campionato di Serie A, il club milanese si trova in una fase di incertezza, con la qualificazione in Champions League ancora da conquistare e le questioni finanziarie da definire. Il presidente del club avrebbe manifestato l’intenzione di vendere una quota della società, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi. La squadra cerca di mantenere la concentrazione in vista delle ultime gare, in un clima di attesa e tensione.

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