Di Lorenzo rilancia il Napoli | Champions e futuro competitivo

Da forzazzurri.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, portando nuova energia alla squadra e ai tifosi. La conquista di questo obiettivo permette alla squadra di partecipare alla competizione europea più prestigiosa anche nella prossima stagione, mantenendo un livello competitivo elevato. Questa qualificazione si aggiunge alle recenti prestazioni positive sul campo, che hanno rafforzato la posizione in classifica e alimentato l’entusiasmo attorno al club. La squadra si prepara ora a affrontare le sfide future con maggiore fiducia.

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La qualificazione alla prossima Champions League restituisce entusiasmo al Napoli. Dopo il successo contro il Pisa, gli azzurri possono finalmente festeggiare il pass europeo e guardare con più serenità all’ultima parte della stagione. Nel post partita, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il capitano ha valorizzato soprattutto la compattezza del gruppo, rimasto unito anche nei momenti più complicati. “È stata una stagione difficile sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito affrontando le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e ora vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto, che non è ancora matematico”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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